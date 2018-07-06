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Татар-информ

6 июля 2018, 18:40

Экономика и финансы

12-й «День открытых людей» Tele2 привлек более 1800 сотрудников

Двенадцатый «День открытых людей» прошел под слоганом «Говорим как есть».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Tele2 провела 4 июля двенадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» — на этот раз главной целью мероприятия стало улучшение клиентского опыта. Всего на работу в салоны связи, кол-центры и digital-каналы обслуживания вышли более 1800 сотрудников компании, что на 20 процентов превышает число участников прошлой акции. 

Двенадцатый «День открытых людей» прошел под слоганом «Говорим как есть». Tele2 сделала акцент не на новых подключениях, а на улучшении показателя NPS, который демонстрирует готовность клиентов рекомендовать услуги оператора другим пользователям. 

В этом году в акции приняли участие более 500 салонов связи Tele2 по всей стране. Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов: вместо прогнозируемой тысячи человек в магазинах и кол-центрах Tele2 работали более 1800 офисных сотрудников. В салонах, задействованных в акции, максимальный рост продаж превысил 140 процентов.

4 июля сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов компании. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но также решали их проблемы на горячей линии 611 в кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Саранск, Иркутск). Также впервые на сложные вопросы о качестве связи отвечали инженеры технической дирекции Tele2. Еще одно новшество этого года: московские специалисты оператора общались с абонентами в digital-каналах — мессенджерах Viber и WhatsApp. 

Tele2 также попросила своих сотрудников посмотреть на работу салонов и центров дистанционного обслуживания в новом ракурсе и придумать оригинальную идею по улучшению клиентского опыта. Участники могли регистрировать свои предложения с помощью специального приложения. Кроме того, в этот день 177 сотрудников посетили тренинг «NPS — наше все», где разобрали реальные примеры развития этого ключевого для оператора показателя.

Сотрудники казанского филиала Tele2 консультировали абонентов в Казани и Нижнекамске. В столице региона жители общались с представителями Tele2 в салонах связи на улицах Дементьева и Декабристов, а также в торговых центрах «Тандем», «Мега», «Кольцо», «Южный» и «Тюбетейка». В «День открытых людей» количество подключений к оператору выросло на 67 процентов по сравнению с обычным днем.

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