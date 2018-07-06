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Фото: УФССП по РТ
(Казань, 6 июля, Татар-информ). Казанский пристав помог отцу бельгийского футболиста найти потерянные документы, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
К судебному приставу вахитовского района Казани обратился гражданин Бельгии с просьбой о помощи. Отец футболиста бельгийской сборной Муссы Дембеля потерял в Казани документы и личные вещи. Судебный пристав Акпер Бахтиарови на английском языке узнал у мужчины, что случилось, и помог ему найти пропавшие документы.
Как удалось выяснить ИА «Татар-информ», гражданин Бельгии прилетел в Казань, чтобы поболеть за свою страну. Сумку с документами мужчина забыл в такси, когда ехал с товарищем из аэропорта на съемную квартиру. Он с другом арендовали квартиру в центре Казани.
Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось связаться с гражданином Бельгии Яя Дембеля, и он рассказал о том, как потерял и позднее нашел свои документы. «Мы с друзьями прилетели в Казань, чтобы болеть за сборную нашей страны. Долгие перелеты очень нас измотали. Мы приехали на съемную квартиру, где почти сразу уснули», — рассказал Яя Дембеле.
Когда мужчины стали собираться на матч, они обнаружили исчезновение документов. «Мы прекрасно помним, что положили их вниз чемодана, но их там не оказалось. Мы были в смятении и не знали, что делать. Я вышел на улицу и увидел полицейского (человека в форме). Я обратился к нему на английском с просьбой о помощи. Он прекрасно меня понял! И самое удивительное было в том, что наши документы уже были у полицейских! Теперь мы спокойны и точно успеем на мачт. Спасибо!» — поблагодарил за помощь бельгиец Дембеле.
«Полицейским», который помог найти пропавшие документы, оказался сотрудник казанского отдела судебных приставов Акпер Бахтиарови. Кто-то нашел и принес потерянные документы и личные вещи подданого Бельгии в отдел судебных приставов.
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