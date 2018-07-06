Дети из Татарстана сняли социальные ролики на языке жестов

Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Дети из Набережных Челнов, Елабуги и Заинска приняли участие в съемке социальных видеороликов на языке жестов, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



Мероприятие прошло в оздоровительном комплексе «Саулык» Тукаевского района. Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.



В программе лагеря, прошедшего с 24 июня по 1 июля, были задания на командную и индивидуальную работу. Ближайшая смена в лагере «Саулык» пройдет на тему «Экономика» с 22 по 29 июля.