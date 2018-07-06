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Татар-информ

6 июля 2018, 17:20

Политика

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань

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Фото: tatarstan.ru

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в столицу республики прибыл с рабочим визитом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

В аэропорту «Казань» гостя встретил сам Президент Республики Рустам Минниханов, а также Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

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Согласно распорядку дня, сегодня они посетят технопарк «Идея», где гостю представят выставку, презентующую промышленный потенциал республики. 

После выставки в Казанском Кремле состоится встреча между Рустамом Миннихановым и Гурбангулы Бердымухамедовым.

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Кроме того, в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии, который будет проходить сегодня на стадионе «Казань Арена».

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