Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в столицу республики прибыл с рабочим визитом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба Президента РТ.
В аэропорту «Казань» гостя встретил сам Президент Республики Рустам Минниханов, а также Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно распорядку дня, сегодня они посетят технопарк «Идея», где гостю представят выставку, презентующую промышленный потенциал республики.
После выставки в Казанском Кремле состоится встреча между Рустамом Миннихановым и Гурбангулы Бердымухамедовым.
Кроме того, в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии, который будет проходить сегодня на стадионе «Казань Арена».
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