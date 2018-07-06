В чемпионате Татарстана по стритболу примут участие более 50 команд

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В субботу, 7 июля, в Казани состоится чемпионат Татарстана по стритболу, сообщает пресс-служба мэрии.
В соревнованиях, которые пройдут на территории «Баскет-холла», будут участвовать более 50 команд со всей республики. Так, за звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Чемпионат начнется в 9.30, последние матчи плей-офф стартуют в 16.15.
Организаторы турнира — Минспорта РТ при содействии БК УНИКС.
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