В чемпионате Татарстана по стритболу примут участие более 50 команд

За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В субботу, 7 июля, в Казани состоится чемпионат Татарстана по стритболу, сообщает пресс-служба мэрии.

В соревнованиях, которые пройдут на территории «Баскет-холла», будут участвовать более 50 команд со всей республики. Так, за звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.

Чемпионат начнется в 9.30, последние матчи плей-офф стартуют в 16.15.

Организаторы турнира — Минспорта РТ при содействии БК УНИКС.