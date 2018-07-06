Всего на борту судна были 105 пассажиров.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Жертвами кораблекрушения у берегов Пхукета стали стали по меньше мере 40 человек, сообщает РБК.

Трагедия произошла в четверг, 5 июля, в 7 км от тайского острова Пхукет. На борту прогулочного корабля находились 105 туристов.

На данный момент обнаружено 40 тел. Еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

