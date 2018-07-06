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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Жертвами кораблекрушения у берегов Пхукета стали стали по меньше мере 40 человек, сообщает РБК.
Трагедия произошла в четверг, 5 июля, в 7 км от тайского острова Пхукет. На борту прогулочного корабля находились 105 туристов.
На данный момент обнаружено 40 тел. Еще 39 человек числятся пропавшими без вести.
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