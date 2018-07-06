Музейщики Елабуги организовали мастер-класс по изготовлению семейных сувениров

Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.

(Елабуга,6 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии Дня семьи, любви и верности в музее-мастерской декоративно-прикладного искусства Елабужского музея-заповедника организовали мастер-класс по изготовлению сувениров и семейных оберегов.

«В преддверии такого прекрасного праздника решили запустить специальную акцию по изготовлению изделий, которые символизируют тепло семейного очага, оберег на семейное счастье, семейный очаг, – куклы-закрутки без иголки», – делится научный сотрудник музея-мастерской ДПИ ЕГМЗ Анастасия Агишина.

Для изготовления семейных сувениров используются самые простые материалы: лыко, лоскутки ткани, нитки. В акции приняли участие дети и не только – многие пришли с семьями. Они изготавливали лыковых-неразлучников, которые символизируют единство молодой семьи. Таких неразлучников в старину дарили молодоженам на свадьбе. Еще один праздничный сувенир – это два голубка из пряжи в гнезде из лыка, которые также символизируют семейный очаг и счастье.

