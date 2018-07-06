Музейщики Елабуги организовали мастер-класс по изготовлению семейных сувениров

Рекомендуем
(Елабуга,6 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии Дня семьи, любви и верности в музее-мастерской декоративно-прикладного искусства Елабужского музея-заповедника организовали мастер-класс по изготовлению сувениров и семейных оберегов.
«В преддверии такого прекрасного праздника решили запустить специальную акцию по изготовлению изделий, которые символизируют тепло семейного очага, оберег на семейное счастье, семейный очаг, – куклы-закрутки без иголки», – делится научный сотрудник музея-мастерской ДПИ ЕГМЗ Анастасия Агишина.
Для изготовления семейных сувениров используются самые простые материалы: лыко, лоскутки ткани, нитки. В акции приняли участие дети и не только – многие пришли с семьями. Они изготавливали лыковых-неразлучников, которые символизируют единство молодой семьи. Таких неразлучников в старину дарили молодоженам на свадьбе. Еще один праздничный сувенир – это два голубка из пряжи в гнезде из лыка, которые также символизируют семейный очаг и счастье.
Следующая новость
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.
Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.
В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
Он разместится рядом со строящейся автостанцией.
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
Гурбангулы Бердымухамедову представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики.
В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.
Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!
06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни