Легенда сборной Бразилии Роналдо посетит четвертьфинал ЧМ-2018 в Казани

В заключительном матче мундиаля для столицы Татарстана сборные Бразилии и Бельгии поспорят за выход в полуфинал.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Легендарный нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо посетит четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в Казани. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Роналдо ранее уже приезжал на матчи ЧМ-2018 в Казань: игру сборных Франции и Аргентины легендарный «зубастик» смотрел вместе с Диего Марадоной. В казанском четвертьфинале чемпионата мира сойдутся команды Бразилии и Бельгии. К слову, Роналдо выигрывал мундиаль в качестве футболиста – в 2002 году в Корее и Японии бразилец наколотил в ворота соперников восемь мячей и помог своей команде завоевать Кубок мира.