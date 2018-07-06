В связи с ремонтом с 7 июля закроют проезжую часть нескольких улиц Казани

Проезжие части нескольких казанских улиц будут перекрыты с 7 июля по 4 августа.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). С 7 июля в связи с ремонтом будут закрыты проезжие части на улицах Техническая, Правды, Пилотская и Низовая, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 7 июля по 4 августа полностью перекроют проезжую часть по ул. Техническая на участке от дома № 9 до ул. Нижнекамская.

До третьего августа в связи со строительством автодороги будут поэтапно закрывать части проезжей части по ул. Правды на участке от дома № 46 до № 100 по ул. Приволжская.

Также будет поэтапно закрыта для движения автомобилей проезжая часть ул. Низовая (от ул. Батыршина до ул. Серова) и ул. Пилотская (от ул. Кольцова до у. Низовая). На данных участках будет проводиться ремонт проезжей части.