Казанский техникум информационных технологий выпустил чемпиона WorldSkills Abu Dhabi 2017

В планах Андрея Дюбанова – работа в стенах родного учреждения СПО в качестве наставника для молодых профессионалов WorldSkills.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Межрегиональном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС) состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Из стен учебного заведения в этом году выпускается 201 студент, в том числе 41 студент завершил учебу с отличием. В числе выпускников сегодня оказался и серебряный призер мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «Мобильная робототехника» Андрей Дюбанов.

«Сейчас я выпускник четвертого курса по специальности „программирование компьютерных систем“. В Абу-Даби мы показали неплохой результат и взяли серебро, сейчас я готовлюсь к чемпионату Европы, который пройдет в Будапеште в сентябре этого года, и параллельно занимаюсь подготовкой юниоров, которые поедут на Сахалин представлять Татарстан в компетенции „Мобильная робототехника“, — сообщил Дюбанов. — После получения диплома я остаюсь работать в техникуме и параллельно готовить следующее поколение робототехников, которые, я надеюсь, будут так же достойно представлять Россию на соревнованиях по всему миру».

В качестве почетных гостей церемонию посетили руководители предприятий отрасли информатизации и связи: гендиректор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, гендиректор ГК ЗАО «Татснет» Марат Гайфуллин, директор татарстанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов и директор регионального отделения ПАО «Мегафон» Андрей Золотарев. Отличникам учебы и отличившимся студентам, призерам европейских и федеральных чемпионатов WorldSkills дипломы вручал лично заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Я рад, что сегодня здесь присутствуют представители индустрии — представители операторов связи, руководители отрасли. Я вижу, что техникум набирает все больше IT-компетенций, IT-компаний, выстраивает плотные связи. Пока сегодня ехал сюда, две IT-компании позвонили и высказали заинтересованность в сотрудничестве с техникумом на предмет того, чтобы выпускники уже на этапе подготовки студентов были адаптированы к возможностям работы на предприятиях отрасли», — рассказал министр, поздравляя выпускников.

Шайхутдинов пожелал учебному заведению продолжения успешной работы, совершенствования учебных программ и методик преподавания. В 2016 году техникум стал Межрегиональным центром компетенций в области информационных и коммуникационных технологий. На базе заведения был создан тренировочный полигон для подготовки национальной сборной к участию в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills по шести IT-компетенциям, а также учебный центр для разработки и апробации экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50.

«Вы работаете на острие технологий, которые постоянно меняются: очень много происходит изменений в законодательстве, — подчеркнул Шайхутдинов. — В мае был принят указ Президента РФ об утверждении 12 приоритетных направлений. Одна из них — цифровая экономика. И это огромный задел для того, чтобы в нашей стране развивалась отрасль связи, информационных технологий и безопасности».

Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи на протяжении 85 лет реализует программы подготовки специалистов отрасли. Сейчас обучение в техникуме проводится по очной и заочной формам по 12 специальностям на базе 9-го и 11-го классов. В рамках практико-ориентированного обучения МЦК-КТИТС активно интегрирует в образовательный процесс модель обучения по стандартам WorldSkills.

Студенты МЦК-КТИТС второй год подряд участвуют во всероссийском проекте по прохождению демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia. По итогам таких экзаменов студенты получают SkillsPassport — документ, отражающий уровень профессиональной компетенции выпускника, который, в дополнение к диплому об окончании образовательного учреждения, поможет им в поиске работы.