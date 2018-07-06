Минниханов пообщался с болельщиками из Бразилии и Бельгии

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Президент РТ Рустам Минниханов пообщался с болельщиками из России, Бразилии, Бельгии и Казахстана, сообщает championat.com.
Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана. После чего около 10 минут пообщался и сфотографировался с фанатами футбола из России, Бразилии, Бельгии и Казахстана, которые гуляли по Кремлю.
Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян приехал сегодня в Казань. В рамках рабочего визита он принял участие на пленарном заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
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