Минниханов пообщался с болельщиками из Бразилии и Бельгии

Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Президент РТ Рустам Минниханов пообщался с болельщиками из России, Бразилии, Бельгии и Казахстана, сообщает championat.com.

Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана. После чего около 10 минут пообщался и сфотографировался с фанатами футбола из России, Бразилии, Бельгии и Казахстана, которые гуляли по Кремлю.

Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян приехал сегодня в Казань. В рамках рабочего визита он принял участие на пленарном заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.