Элвис Костелло отменил гастроли из-за агрессивной раковой опухоли

После операции Элвис Костелло вышел на сцену, но ему сложно было петь.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 63-летний певец Элвис Костелло отменил окончание европейского турне из-за срочной операции, связанной с онкологическим заболеванием, пишет «Газета.Ру».

Костелло рассказал, что шесть недель назад врач позвонил ему и сказал, что никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции.

После операции Элвис Костелло вышел на сцену, но ему сложно было петь. Врач посоветовал ему сделать перерыв в карьере. Исполнитель признал, что восстановительный период оказался дольше, чем можно было ожидать, но пообещал вернуться на сцену, как сочтет это возможным.



Элвис Костелло стал известен в 1970-х годах, его новый релиз должен выйти в октябре 2018 года. За свою творческую карьеру певец выпустил 26 альбомов.