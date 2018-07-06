Ответные меры связаны с введением США пошлин на сталь и алюминий.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Россия ввела ответные пошлины на американские товары. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Ответные меры связаны с введением США пошлин на сталь и алюминий. Так, в качестве компенсирующих мер Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25 — 40 процентов на товары, аналоги которых производятся в РФ.

«В частности, под меры попадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно», — сказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Объем пошлин на данном этапе составит 87,6 млн долларов в год.