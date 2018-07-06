Президент FIFA о ЧМ-2018: Это просто фантастика

Джанни Инфантино поделился впечатлениями о мундиале в России.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Президент FIFA поделился впечатлениями о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Джанни Инфантино высоко оценил уровень спортивной инфраструктуры страны и отметил гостеприимную атмосферу, царящую в городах-участниках мундиаля. Об этом он рассказал в интервью журналистам ТАСС.

«Просто фантастика. Все великолепно. Невероятная атмосфера. Замечательные люди, прекрасные матчи. Это великое событие, быть свидетелем которого — это большая честь!», — заявил Джанни Инфантино.

Он добавил, что Россия задала новую планку для будущих организаторов таких соревнований. Отдельно глава FIFA отметил высокий уровень российских стадионов, а также приветливое и радушное отношение россиян к гостям чемпионата.

«Стадионы построены по последнему слову техники. Это можно сказать о всех 12 стадионах. Но не только это. Еще сами города. [...]. На лицах у всех улыбки. И это здорово. И атмосфера настоящего мирового праздника футбола», — подчеркнул Президент FIFA.