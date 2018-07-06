ДТП с участием двух легковушек произошло сегодня рано утром на автодороге вблизи населенного пункта Старое Мазино.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе Татарстана «Опель» вылетел в кювет и загорелся, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии на автодороге между трассой М7 и населенным пунктом Старое Мазино пришло сегодня рано утром по единому номеру вызова экстренных служб 112.

ДТП произошло около шести часов утра. На двухполосной дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада Калина», за рулем которой был 31-летний мужчина, и «Опель Астра» под управлением 24-летнего парня. Удар был такой силы, что немецкий авто вылетел с дороги в кювет и загорелся.

Меньше 10 минут потребовалось пожарным ПСЧ №122, чтобы полностью справиться с огнем. Огнеборцы отключили аккумулятор у отечественной легковушки, что исключило ее возгорание.

В результате аварии никто не пострадал.