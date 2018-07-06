Песков рассказал об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу

Глава государства не ограничивается отчетами ведомств.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин следит за реакцией общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

«По всем вопросам он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом объективности», — сказал Песков. По его словам, глава государства не ограничивается отчетами ведомств.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Комитет Госсовета РТ по социальной политике поддержал концепцию законопроекта по повышению пенсионного возраста.