В Елабуге откроется агропарк

(Елабуга, 6 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня глава Елабужского района Геннадий Емельянов ознакомился с ходом строительных работ новой автостанции на 19 посадочных мест. Объект планируется сдать через две недели. До этого отделу исполкома города предстоит подготовить схему движения общественного автотранспорта, также предстоит установить дорожные знаки, разметку и видеокамеры.
Автостанция расположилась улице Чапаева рядом с большим зданием, в котором планировалось открыть автовокзал более 10 лет назад. Сегодня пассажиропоток в городе небольшой, поэтому нет потребности в таком большом автовокзале. В этом здании разместится агропарк, где будут продавать свою продукцию хозяйства района, а также местные фермеры.
Сельхозпроизводители также приняли участие в сегодняшнем выездном совещании. Планируется, что здесь будут торговать именно сами производители без посредников и, возможно, уже этой осенью здесь будут организованы первые сельскохозяйственные ярмарки. Все это будет осуществляться по приемлемой цене. Сегодня же руководители сельхозпредприятий высказали свои предложения инвестору по созданию овощехранилищ.
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