Минниханов и Рикар обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Pernod Ricard и «Татспиртпрома»

В рамках развития сотрудничества планируется расширить дистрибуцию продукции Pernod Ricard через компанию «Татспиртпром» в регионах РФ.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ встретился с генеральным директором группы Pernod Ricard Александром Рикаром для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества Pernod Ricard и АО «Татспиртпром». Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Минниханов отметил, что Pernod Ricard является одним из мировых производителей и поставщиков алкогольной продукции, а также подчеркнул, что обе стороны «заинтересованы в совместной работе».

«Сегодня компания „Татспиртпром“ активно ищет выход на новые рынки, продвигает собственную продукцию. Стратегическое партнерство с такой компанией, как Pernod Ricard, было бы для нас интересным», — обратился к Рикару глава республики.

В рамках развития сотрудничества планируется расширить дистрибуцию продукции Pernod Ricard через компанию «Татспиртпром» в регионах Российской Федерации.

«Татспиртпром» — экслюзивный дистрибьютор продукции Pernod Ricard в республике.