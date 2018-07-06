ВКТ зовёт татар со всего мира бесплатно учиться в КФУ

Будущие магистры и бакалавры ИМОИиВ должны подать документы в приемную комиссию КФУ до 26 июля.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ объявил о наборе студентов на бюджетное обучение. Набор проходит под эгидой исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) и республиканского Минобраза. Об этом сообщили в пресс-службе ВКТ.

Там отметили, что набор будущих бакалавров и магистров пройдет сразу по четырем профилям. Среди них — «История тюркских народов», «История искусств тюрко-мусульманского мира», «Политика и экономика тюркских народов», а также «История, экономика и культура тюркских народов». При этом финансирование учебных мест идет за счет республиканского бюджета.

Желающим поступить на обучение нужно предоставить в приемную комиссию результаты ЕГЭ по истории и обществознанию (с результатом не ниже 65 баллов за каждый). Немного другие условия ждут соотечественников, живущих за рубежом, — им надо сдать вступительные экзамены по истории, обществознанию и русскому языку в КФУ и своевременно зарегистрироваться на онлайн-ресурсе КФУ «Буду студентом».

«Прием документов в КФУ на бакалавриат и магистратуру осуществляется с 20 июня до 26 июля. Просим обратить внимание, что оригиналы документов абитуриентов подаются собственноручно непосредственно в приемную комиссию КФУ», — отметили в пресс-службе ВКТ.