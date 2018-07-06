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Татар-информ

6 июля 2018, 15:25

Происшествия

В Кукморе в реке нашли тело 38-летнего мужчины, который пропал пять дней назад

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мужчина ушел утром 2 июля на прогулку с друзьями и пропал.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Кукморе в реке нашли тело 38-летнего мужчины, который пропал пять дней назад, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 2 июля на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее супруг ушел гулять с друзьями и не вернулся.

Полицейские опросили приятелей пропавшего, которые рассказали, что утром в понедельник они ушли на берег реки отдыхать, выпили и отправились купаться. Мужчина поплыл на другой берег пруда и больше его никто не видел.

Во вторник, 3 июля, спасатели ЗПСО №4 исследовали дно водоема путем траления, но мужчину не нашли. На следующий день водолазы осмотрели 12000 кв. метров дна пруда, но и это не принесло результатов.

В четверг поиски мужчины продолжились. Было проверено около 18000 кв. метров дна, но тело найдено не было. Около двух часов дня было принято решение спустить воду с плотины. В 17.57 в трех метрах от берега был обнаружен погибший. Водолазы ЗПСО №4 извлекли его из воды и передали полицейским.
 

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