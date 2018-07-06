В акватории Казанки установят запрет на использование маломерных судов

Запрет не затронет суда, которые задействованы для подготовки и проведения соревнований Ironstar&Timerman, Казанского триатлона и других.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Во время соревнований по триатлону Ironstar&Timerman, Казанского триатлона и авиационного праздника «Я выбираю небо!» в акватории Казанки введут запрет на использование маломерных судов, парусных, спортивных и прогулочных судов, в числе которых гидроциклы, гребные лодки и байдарки. Соответствующее постановление принято в Кабмине Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Речь идет об участке Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Так, запрет будет действовать 21-22 июля с 9.00 до 14.00, 3 августа с 9.00 до 17.00, 4 августа с 6.00 до 13.00, 5 августа с 9.00 до 17.00 и 10 августа с 15.00 до 23.00.

Кроме того, запрет будет действовать во время проведения этапа авиагонок Red Bull Air Race на участке Казанки от Кировской дамбы до перекрестка ул. Чуйкова — ул. Гаврилова. Так, использование маломерных судов будет запрещено 23 августа с 12.00 до 15.00, 24 августа с 9.00 до 20.00, 25 августа с 10.00 до 19.00 и 26 августа с 10.00 до 18.30.

Запрет не затронет суда, которые задействованы для подготовки и проведения соревнований.

Кроме того, маломерные суда запрещено использовать во время соревнований Sviyaga Swim: 6 июля с 10.00 до 19.00 и 7 июля с 5.00 до 17.00.