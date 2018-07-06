В Татарстане выявлено снижение качества молочной продукции

Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Вследствие проверки Роспотребнадзор выявил снижение качества молочной продукции в РТ, сообщают «Известия».

По данным службы, за второй квартал 2018 года нормативам не соответствует 4,38 процента товаров.

Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов (Московская область, Ульяновская, Башкортостан, Удмуртия).

В Роспотребнадзоре заявили, что в пробах токсины или пестициды не были выявлены. На производителей наложили не менее 140 штрафов 1,3 млн рублей.