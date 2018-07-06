В результате инцидентов никто не пострадал.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). За один день молния сожгла четыре дома в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

5 июля в четырех районах республики из-за попадания в дома и надворовые постройки молнии произошли четыре пожара.

В Мензелинске на улице Тукая грозовой разряд попал в кровлю частного дома. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

В Тетюшском районе РТ в селе Никифорово молния спалила частный дом и надворовые постройки. В деревне Смысловка Нижнекамкого района республики грозовой разряд стал причиной пожара во дворе жилого дома по улице Школьной.

В Актанышском районе Татарстана в селе Новое Курмашево от непогоды пострадал частный сарай. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал.

В Главном управлении МЧС России по РТ отмечают, что грозовые разряды повредили объекты, не оборудованные молниеотводами, и рекомендуют жителям частных подворий оборудовать свои домовладения молниезащитой.

