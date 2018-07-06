(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). За один день молния сожгла четыре дома в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
5 июля в четырех районах республики из-за попадания в дома и надворовые постройки молнии произошли четыре пожара.
В Мензелинске на улице Тукая грозовой разряд попал в кровлю частного дома. Площадь пожара составила 25 кв. метров.
В Тетюшском районе РТ в селе Никифорово молния спалила частный дом и надворовые постройки. В деревне Смысловка Нижнекамкого района республики грозовой разряд стал причиной пожара во дворе жилого дома по улице Школьной.
В Актанышском районе Татарстана в селе Новое Курмашево от непогоды пострадал частный сарай. Площадь пожара составила 60 кв. метров.
Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал.
В Главном управлении МЧС России по РТ отмечают, что грозовые разряды повредили объекты, не оборудованные молниеотводами, и рекомендуют жителям частных подворий оборудовать свои домовладения молниезащитой.
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