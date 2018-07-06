«Рубин» отправился в Австрию

Казанский клуб проведет несколько матчей в Бад-Радкерсбурге.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» вылетел на второй предсезонный сбор в Австрию, сбор продлится до 21 июля.

Клубный сайт «Рубина» сообщил о запланированных спаррингах в местечке Бад-Радкерсбург.

10 июля в 19.00 по московскому времени казанцы должны сыграть с клубом австрийской Бундеслиги «Адмира Ваккер» (Мёдлинг). В минувшем сезоне «Адмира Ваккер» заняла пятое место и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

14 июля в 19.00 запланирован контрольный матч с бронзовым призером чемпионата Хорватии «Хайдуком» (Сплит). «Хайдук» также сыграет в Лиге Европы, начиная со второго квалификационного раунда.

20 июля в 18.00 должна стартовать игра с английским «Редингом» из одноименного города. В сезоне 2017/18 «Рединг» занял 20-е место в Чемпионшипе.

По сравнению с первым, сербским сбором в составе «Рубина», с большой долей вероятности, будет работать его капитан, 38-летний испанский защитник Сесар Навас. Клуб пока не обнародовал состав команды на сборе в Австрии, но несколько дней назад Навас с семьей был замечен в Казани на прогулке в парке Горького, где ветеран без проблем фотографировался с поклонниками «Рубина». На сбор в Сербии Навас не ездил.