КФУ впервые почти за 90 лет выпустил медиков

Дипломы федерального вуза сегодня получили 27 студентов.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанский федеральный университет впервые после 88-летнего перерыва выпустил врачей. Дипломы о высшем образовании сегодня получили 27 студентов направлений подготовки «стоматология» и «фармация».

«Поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю вам удачи, хорошего карьерного роста, и чтобы вы никогда не пожалели, что поступили в наш федеральный университет», — поздравил всех студентов ректор КФУ Ильшат Гафуров.

В 1804 году император Александр I издал Указ об учреждении Императорского Казанского университета. Тогда одними из первых были кафедра анатомии, физиологии и судебной врачебной науки и кафедра естественной истории и ботаники.

В 1930 году медицинский факультет отделили от Казанского университета, так в Казани появился медицинский институт. Позже, в 1933 году, в главном вузе столицы Татарстана появился биологический факультет. И только в мае 2012 года на базе биолого-почвенного факультета КФУ был создан Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, в котором вновь появились медицинские кафедры.