КФУ впервые почти за 90 лет выпустил медиков

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Фото: Рамиль Гали, Валерия Белова
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанский федеральный университет впервые после 88-летнего перерыва выпустил врачей. Дипломы о высшем образовании сегодня получили 27 студентов направлений подготовки «стоматология» и «фармация».
«Поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю вам удачи, хорошего карьерного роста, и чтобы вы никогда не пожалели, что поступили в наш федеральный университет», — поздравил всех студентов ректор КФУ Ильшат Гафуров.
В 1804 году император Александр I издал Указ об учреждении Императорского Казанского университета. Тогда одними из первых были кафедра анатомии, физиологии и судебной врачебной науки и кафедра естественной истории и ботаники.
В 1930 году медицинский факультет отделили от Казанского университета, так в Казани появился медицинский институт. Позже, в 1933 году, в главном вузе столицы Татарстана появился биологический факультет. И только в мае 2012 года на базе биолого-почвенного факультета КФУ был создан Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, в котором вновь появились медицинские кафедры.
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
Гурбангулы Бердымухамедову представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики.
В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.
Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.
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Джазмен и музыкант признался, что ему всегда приятно возвращаться в самый красивый город России.
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В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии.
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