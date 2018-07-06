В Елабуге состоится парад близнецов, двойняшек и тройняшек

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Пионерском парке Елабуги состоится фестиваль близнецов и двойняшек «Рожденные вместе», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В конкурсе примут участие как близнецы, так и их родные. Победителей определят в двух номинациях: семьи, воспитывающие близнецов, двойняшек и тройняшек до 18 лет, а также близнецы, двойняшки и тройняшки от 18 лет.
Конкурсанты представят визитку, творческий номер и презентуют свой костюм. Жюри особенно отметит творческий подход в создании образа. Среди близнецов проведут «зеркальное блиц-интервью»: каждой паре близнецов и двойняшек зададут один и тот же вопрос, на который им желательно дать одинаковый ответ.
В минувшем году в Елабужском районе зарегистрировано 978 актов о рождении, среди них – 497 мальчиков и 481 девочек, в том числе 11 пар двойняшек и две пары тройняшек.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске в День семьи, любви и верности пройдет парад двойняшек и гастрономическое шоу.
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