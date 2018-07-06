Мужчина, воспользовавшись своей должностью, фиктивно трудоустроил в школу своего знакомого и получал за него зарплату.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Татарстане директор школы два года получал зарплату за несуществующего сторожа, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В октябре 2015 года директор Староюмралинской средней общеобразовательной школы Апастовского района РТ уволил с должности сторожа, а на его место фиктивно принял своего знакомого. В течение двух лет предприимчивый директор получал за него зарплату.

Ущерб местному бюджету от действий мужчины превысил 140 тысяч рублей.

Свое вину подозреваемый признал полностью. Уголовное дело по двум статья «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог» направлено в суд для рассмотрения по существу.

