Впечатленный Казанью британец поблагодарил Метшина за билет на матч

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей поблагодарил мэра Казани Ильсура Метшина на странице в Twitter.
По словам фаната, он смог попасть на матч национальных сборных Польши и Колумбии на «Казань Арене» 24 июня лишь благодаря участию казанского градоначальника.
«Перед тем, как я покину Казань, в третий и последний раз за Чемпионат, я хотел бы поблагодарить мэра Казани Ильсура Метшина за билет на матч Польша — Колумбия, который он дал мне, и за прекрасное гостеприимство, которым меня встретил город. Я его очень оценил», — написал Уоллей.
Ранее он писал в микроблоге, что впечатлен Казанью настолько, что готов работать здесь в сфере туризма. Он также хвалил местную еду, пабы, площадку Фестиваля болельщиков и поезд, на котором проехал бесплатно.
Уоллея пригласили в Госкомитет РТ по туризму, где с ним встретился глава комитета Сергей Иванов. Во время разговора английскому болельщику предложили стать амбассадором Visit Tatarstan.
Before I leave Kazan for the third and final time this World Cup, I would like to thank the Mayor of Kazan, lsur Metshin, for the ticket he gave me for the Colombia v Poland game, and for the wonderful hospitality received in the city. Much appreciated! @kzn_official pic.twitter.com/qasRDxoWL1— Justin Walley (@JustinWalley10) 6 июля 2018 г.
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