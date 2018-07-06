Минсельхоз расширит список предприятий Беларуси, поставляющих молоко в Россию

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства России расширит список предприятий Беларуси, поставляющих молоко в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.
«Мы ведем работу и по открытию точек, как только согласовываем качество той продукции, которая поставляется с этих производств», — цитирует агентство министра.
Дмитрий Патрушев отметил, что представители Минсельхоза регулярно общаются с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Беларуси некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать «небезопасная молочная продукция».
Затем ведомство утвердило перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в РФ.
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