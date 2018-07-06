Обладательницу титула «Татар кызы-2018» выберут среди московских красавиц

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 7 июля в Москве пройдет финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы-2018», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
На празднике будет организован телемост между Сабантуем в Ялте и Сабантуем на Красной Пресне. Цель проведения праздника – познакомить жителей района с народными традициями и культурой, организовать досуг, укрепить дружбу народов.
На сцене выступят детские и взрослые творческие коллективы. На ковре выберут победителя в национальной борьбе татарского и башкирского народов – курэш, а также пройдут соревнования на «Кубок Сабантуя на Красной Пресне» среди любительских команд по волейболу и настольному теннису.
Юные посетители смогут принять участие в народных играх и забавах, для них будут организованы поездки на лошадях и на лодках по каналам парка, будут работать «ПандаПарк», скейт-парк и детский городок.
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
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