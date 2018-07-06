В Казань прилетели бельгийские болельщики

Футбольный матч Бразилия — Бельгия пройдет 6 июля в 21.00 на стадионе «Казань Арена».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Казань прибыл борт из Брюсселя с болельщиками Бельгии, сообщил в Instagram пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«С минуты на минуту жду еще один аналогичный рейс», — говорится в подписи к фото.

Футбольный матч ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июля в 21.00 на стадионе «Казань Арена». Это последний матч турнира, который примет столица Татарстана.