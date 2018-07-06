В Казань прилетели бельгийские болельщики

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соцсети
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Казань прибыл борт из Брюсселя с болельщиками Бельгии, сообщил в Instagram пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
«С минуты на минуту жду еще один аналогичный рейс», — говорится в подписи к фото.
Футбольный матч ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июля в 21.00 на стадионе «Казань Арена». Это последний матч турнира, который примет столица Татарстана.
Прибыл борт из Брюсселя с болельщиками Бельгии. С минуты на минуту жду ещё один аналогичный рейс. Международный аэропорт "Казань". #airportkzn #аэропорт #аэропортказань #самолеты #kazan #kazan_tatarstan #любимыйаэропортстраны #лучшийаэропортстраны #tatarstan #казань #татарстан #чемпионатмира #футбол #чемпионат #добропожаловать #fifa #fifa2018 #fifa2018russia #fifa2018worldcup #fifa2018kazan #football #footballteam #welcome #welcome2018 #welcometorussia #belgium #бельгия #belgium🇧🇪
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