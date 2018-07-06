Ãëàâíîå
Èç-çà ãðîçû â Àêñóáàåâñêîì ðàéîíå îñòàëèñü áåç ñâåòà ÷åòûðå ñåëà

Òàòàð-èíôîðì

6 èþëÿ 2018, 14:10

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018

Ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ ìå÷òàåò «âîñêðåñèòü» ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Æóðíàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018, ïîêàçàëè ãèãàíòñêîãî êðîëèêà è äîèñòîðè÷åñêèé àêâàðèóì.

(Êàçàíü, 6 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ìàìîíòåíêà, ñàáëåçóáîãî òèãðà è ãèãàíòñêîãî êðîëèêà ïðèíåñëè ñåãîäíÿ â êàçàíñêèé ïðåññ-öåíòð ×Ì-2018 ñîòðóäíèêè Ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ. À çàîäíî ðàññêàçàëè î ìå÷òå «âîñêðåñèòü» ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ.

«Èíòåðàêòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàøåãî ìóçåÿ óæå äàâíî ïîëþáèëàñü íàøèì ïîñåòèòåëÿì. Òàê, íà ïëîùàäêå «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» ãîñòè ìóçåÿ ìîãóò íå òîëüêî ïîîáùàòüñÿ, íî è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ ìàìîíòåíêîì, ñàáëåçóáûì òèãðîì è ãèãàíòñêèì êðîëèêîì. Îí áûë ðàçìåðîì ñ ñîáàêó», – ïîäåëèëàñü ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êàçàíñêèé Êðåìëü», ñîòðóäíèê Ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ Àëñó Ñàôèíà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²:

Ñåãîäíÿ â ïðåññ-öåíòð îíà ïðèíåñëà óìåíüøåííóþ êîïèþ òîé ïëîùàäêè. Íîóòáóê, âåá-êàìåðà è ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿþò ïðÿìî íà ýêðàíå îæèâèòü äàâíî èñ÷åçíóâøèõ æèâîòíûõ. Â ñàìîì ìóçåå ýòî âûãëÿäèò åùå áîëåå ýôôåêòíî, íî è òàêîé ìèíè-âàðèàíò âûçâàë îæèâëåíèå.

Ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ õîòåëîñü áû ðàñøèðèòü èíòåðàêòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ äàííîé ïëîùàäêè. Òåì áîëåå ÷òî â ðåñïóáëèêå åñòü, ÷òî ïîêàçàòü. Íàïðèìåð, çäåñü âûñòàâëåí ïîëíûé ñêåëåò ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ, íàéäåííûé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

«Äóìàåì, ÷òî ëþäÿì áûëî áû èíòåðåñíî íå òîëüêî óâèäåòü ñêåëåò õèùíèêà, íî è ïîñìîòðåòü íà òî, êàê îí ðåàëüíî âûãëÿäåë. Íî äëÿ ýòîãî íóæíû ñðåäñòâà. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîëó÷èòñÿ âûèãðàòü ãðàíò è ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âèçóàëèçàöèè íàøèõ ýêñïîíàòîâ», – ñîîáùèëà Ñàôèíà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²:

Âïðî÷åì, èíòåðàêòèâ ìóçåÿ òîëüêî ëåäíèêîâûì ïåðèîäîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Æóðíàëèñòàì ïðåäñòàâèëè åùå è äîèñòîðè÷åñêèé àêâàðèóì. È ñíîâà íà ýêðàíå îæèâàþò äàâíî èñ÷åçíóâøèå ñóùåñòâà: àêóëà, ðàçìåðîì ñ ãðóçîâèê «ÊÀÌÀÇ», ïàíöèðíàÿ ðûáà, êîòîðàÿ ëåãêî ìîãëà áû çàêóñèòü ýòîé àêóëîé – âñåãî ïî÷òè äåñÿòîê ýêñïîíàòîâ.

«Íàä íàøèì äîèñòîðè÷åñêèì àêâàðèóìîì ìû òîæå ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü. È åñëè ðàíüøå ìû çàêàçûâàëè 3D-îáúåêòû â Ìîñêâå, òî ñåé÷àñ, óâåðåíà, íàì ñìîãóò ïîìî÷ü è ìåñòíûå – òàòàðñòàíñêèå ñïåöèàëèñòû», – îòìåòèëà Àëñó Ñàôèíà.

À åùå, áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè è êðåàòèâíîñòè ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ, òåïåðü ó êàæäîãî æåëàþùåãî åñòü âîçìîæíîñòü çàâåñòè ñîáñòâåííîãî çâåðîÿùåðà. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûé ìàãíèò è ñêà÷àòü áåñïëàòíóþ ïðîãðàììó íà òåëåôîí. Ýòîé âîçìîæíîñòüþ óæå âîñïîëüçîâàëèñü ìíîãèå áîëåëüùèêè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, óñïåâøèå ïîáûâàòü â Ìóçåå åñòåñòâåííîé èñòîðèè Òàòàðñòàíà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²:


 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Âàäèì Ýéëåíêðèã: Äî ýòîãî ÷åìïèîíàòà ÿ íå áûë ôàíàòîì ôóòáîëà
Íîâîñòè äíÿ
16:14
Âàäèì Ýéëåíêðèã: Äî ýòîãî ÷åìïèîíàòà ÿ íå áûë ôàíàòîì ôóòáîëà

Â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà, ìóçûêàíò è òåëåâåäóùèé ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ôóòáîëüíîì ìóíäèàëå.

16:11
Â Ìåíçåëèíñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà «Îïåëü» âûëåòåë â êþâåò è çàãîðåëñÿ

ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äâóõ ëåãêîâóøåê ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ ðàíî óòðîì íà àâòîäîðîãå âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Ñòàðîå Ìàçèíî.

16:02
ÂÊÒ çîâ¸ò òàòàð ñî âñåãî ìèðà áåñïëàòíî ó÷èòüñÿ â ÊÔÓ

Áóäóùèå ìàãèñòðû è áàêàëàâðû ÈÌÎÈèÂ äîëæíû ïîäàòü äîêóìåíòû â ïðèåìíóþ êîìèññèþ ÊÔÓ äî 26 èþëÿ.

15:58
Ìóçûêàíò Âàäèì Ýéëåíêðèã ñûãðàë äëÿ æóðíàëèñòîâ êàçàíñêîãî ïðåññ-öåíòðà ×Ì-2018

Çàâòðà ìóçûêàíò è òåëåâåäóùèé âûñòóïèò ïåðåä ôóòáîëüíûìè ôàíàòàìè êàçàíñêîãî ôàí-ôåñòà.

15:50
Ãëàâà ÏÔÐ ïî ÐÒ: Áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ïåíñèîíåðîâ ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü

Â Òàòàðñòàíå ïðîæèâàåò 1,1 ìëí ïåíñèîíåðîâ.

15:48
Íà ñöåíå ïàðêà Ïîáåäû ×åëíîâ ñîñòîÿëàñü ñâàäüáà â ïðåääâåðèè Äíÿ ñåìüè

Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ îòìåòèëè ïðàçäíèê ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

15:40
Ìèííèõàíîâ: Êàçàíü îêàçàëàñü áëàãîïðèÿòíîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÌÏÊ Ðîññèè è ÎÀÝ

Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ñòîðîíû çàêëþ÷èëè ïÿòü ñîãëàøåíèé.

15:34
Ìèííèõàíîâ è Ðèêàð îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà Pernod Ricard è «Òàòñïèðòïðîìà»

Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü äèñòðèáóöèþ ïðîäóêöèè Pernod Ricard ÷åðåç êîìïàíèþ «Òàòñïèðòïðîì» â ðåãèîíàõ ÐÔ.

15:25
Â Êóêìîðå â ðåêå íàøëè òåëî 38-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, êîòîðûé ïðîïàë ïÿòü äíåé íàçàä

Ìóæ÷èíà óøåë óòðîì 2 èþëÿ íà ïðîãóëêó ñ äðóçüÿìè è ïðîïàë.

15:20
«Ðóáèí» îòïðàâèëñÿ â Àâñòðèþ

Êàçàíñêèé êëóá ïðîâåäåò íåñêîëüêî ìàò÷åé â Áàä-Ðàäêåðñáóðãå.

15:06
Ìèíòðàíñ íàìåðåí õðàíèòü äàííûå àâèàïàññàæèðîâ â Ðîññèè
14:59
Çà îäèí äåíü ìîëíèÿ ñîæãëà ÷åòûðå äîìà â Òàòàðñòàíå

Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòîâ íèêòî íå ïîñòðàäàë.

14:52
Â Êàçàíü ïðèëåòåëè áåëüãèéñêèå áîëåëüùèêè
14:50
ÊÔÓ âïåðâûå ïî÷òè çà 90 ëåò âûïóñòèë ìåäèêîâ

Äèïëîìû ôåäåðàëüíîãî âóçà ñåãîäíÿ ïîëó÷èëè 27 ñòóäåíòîâ.

14:38
Ïóòèí îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü ïðîâåäåíèÿ â Ðîññèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
14:30
Â Êàçàíè Ðîññèÿ è ÎÀÝ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå îá îòìåíå âèç

Ïðàâèòåëüñòâà ñòðàí äîãîâîðèëèñü î âçàèìíîé îòìåíå âèçîâîãî áàðüåðà äëÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè â Êàçàíè.

14:24
Õàêåðû ñîâåðøèëè ïåðâóþ ñ íà÷àëà ãîäà óñïåøíóþ àòàêó íà ðîññèéñêèé áàíê
14:24
Âïå÷àòëåííûé Êàçàíüþ áðèòàíåö ïîáëàãîäàðèë Ìåòøèíà çà áèëåò íà ìàò÷

Â Twitter Äæàñòèí Óîëëåé ïèñàë, ÷òî âïå÷àòëåí ñòîëèöåé Òàòàðñòàíà íàñòîëüêî, ÷òî ãîòîâ ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà.

14:19
Â Òàòàðñòàíå äèðåêòîð øêîëû äâà ãîäà ïîëó÷àë çàðïëàòó çà íåñóùåñòâóþùåãî ñòîðîæà

Ìóæ÷èíà, âîñïîëüçîâàâøèñü ñâîåé äîëæíîñòüþ, ôèêòèâíî òðóäîóñòðîèë â øêîëó ñâîåãî çíàêîìîãî è ïîëó÷àë çà íåãî çàðïëàòó.

14:12
Â Êðåìëå ïðîêîììåíòèðîâàëè ñèòóàöèþ ñ ïîøëèíàìè ÑØÀ è Êèòàÿ
14:10
ÑÌÈ: Ëèâåíü â Ñîëñáåðè ñïàñ Ñêðèïàëåé
14:10
Ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ ìå÷òàåò «âîñêðåñèòü» ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ

Æóðíàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018, ïîêàçàëè ãèãàíòñêîãî êðîëèêà è äîèñòîðè÷åñêèé àêâàðèóì.

13:56
Êîìèòåò Ãîññîâåòà ÐÒ ïîääåðæàë êîíöåïöèþ çàêîíîïðîåêòà ïî ïîâûøåíèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Äåïóòàòû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèçíàëè íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû â Ðîññèè.

13:55
Â Åëàáóãå ìóæ÷èíà óøåë ãóëÿòü ñ ñîáàêîé è óòîíóë

Òåëî 57-ëåòíåãî ìóæ÷èíû îáíàðóæèëè â ðåêå Òîéìà ñïóñòÿ äâîå ñóòîê ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ.

13:54
Êîìïàíèÿ èç ÎÀÝ ñòàëà èíâåñòîðîì ïðîåêòà «Êîðòåæ»

Â ðîññèéñêîì ïðîåêòå ïðèìóò ó÷àñòèå ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ» è êîìïàíèÿ Sollers.

Ñîáûòèÿ

06 èþëÿÁðàçèëüñêèé áîëåëüùèê-ìåì Òîìåð Ñàâîéÿ: ß çíàþ, ÷òî êðè÷àë ïëîõèå ñëîâà, íî ó íèõ òàêîé õîðîøèé ñìûñë!

06 èþëÿÒàíäåì Ìèëÿóøè Àéòóãàíîâîé è Ãàÿçà Èñõàêè: â Òàòàðñòàíå ñíèìàþò ôèëüì î äâîåæ¸íñòâå â íàøè äíè

06 èþëÿ6 – 8 èþëÿ â Êàçàíè: Íþøà, Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

06 èþëÿÒîï èþíüñêèõ çàêóïîê â ÐÒ: íîâûå íîóòáóêè äëÿ ó÷èòåëåé, áîëåå ïîëóìèëëèîíà ó÷åáíèêîâ è ñîäåðæàíèå 500 êì òðàññû Ì-7

05 èþëÿÁðàò ÷åòûðåõñîòáàëëüíèêà ïî ÅÃÝ Ðóñëàíà Ñàëèìãàðååâà: “Îí íå îæèäàë, ÷òî ïîëó÷èò âûñøèå áàëëû”

05 èþëÿÈíîñòðàííûå áîëåëüùèêè âûáèðàþò îòå÷åñòâåííîå

05 èþëÿÓ÷àñòíèê êàçàíñêîãî ôåñòèâàëÿ «Áåëàÿ ñèðåíü» Äìèòðèé Ìàñëååâ: Ïðåâðàòèòü ôîðòåïèàíî èç ïåðâîãî èíñòðóìåíòà äëÿ ïûòîê â óäîâîëüñòâèå