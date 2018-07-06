Ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ ìå÷òàåò «âîñêðåñèòü» ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ

Îáùåñòâî×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018
Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 6 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). Ìàìîíòåíêà, ñàáëåçóáîãî òèãðà è ãèãàíòñêîãî êðîëèêà ïðèíåñëè ñåãîäíÿ â êàçàíñêèé ïðåññ-öåíòð ×Ì-2018 ñîòðóäíèêè Ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ. À çàîäíî ðàññêàçàëè î ìå÷òå «âîñêðåñèòü» ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ.
«Èíòåðàêòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàøåãî ìóçåÿ óæå äàâíî ïîëþáèëàñü íàøèì ïîñåòèòåëÿì. Òàê, íà ïëîùàäêå «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» ãîñòè ìóçåÿ ìîãóò íå òîëüêî ïîîáùàòüñÿ, íî è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ ìàìîíòåíêîì, ñàáëåçóáûì òèãðîì è ãèãàíòñêèì êðîëèêîì. Îí áûë ðàçìåðîì ñ ñîáàêó», – ïîäåëèëàñü ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êàçàíñêèé Êðåìëü», ñîòðóäíèê Ìóçåÿ åñòåñòâåííîé èñòîðèè ÐÒ Àëñó Ñàôèíà.
Ñåãîäíÿ â ïðåññ-öåíòð îíà ïðèíåñëà óìåíüøåííóþ êîïèþ òîé ïëîùàäêè. Íîóòáóê, âåá-êàìåðà è ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿþò ïðÿìî íà ýêðàíå îæèâèòü äàâíî èñ÷åçíóâøèõ æèâîòíûõ. Â ñàìîì ìóçåå ýòî âûãëÿäèò åùå áîëåå ýôôåêòíî, íî è òàêîé ìèíè-âàðèàíò âûçâàë îæèâëåíèå.
Ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ õîòåëîñü áû ðàñøèðèòü èíòåðàêòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ äàííîé ïëîùàäêè. Òåì áîëåå ÷òî â ðåñïóáëèêå åñòü, ÷òî ïîêàçàòü. Íàïðèìåð, çäåñü âûñòàâëåí ïîëíûé ñêåëåò ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ, íàéäåííûé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
«Äóìàåì, ÷òî ëþäÿì áûëî áû èíòåðåñíî íå òîëüêî óâèäåòü ñêåëåò õèùíèêà, íî è ïîñìîòðåòü íà òî, êàê îí ðåàëüíî âûãëÿäåë. Íî äëÿ ýòîãî íóæíû ñðåäñòâà. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîëó÷èòñÿ âûèãðàòü ãðàíò è ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âèçóàëèçàöèè íàøèõ ýêñïîíàòîâ», – ñîîáùèëà Ñàôèíà.
Âïðî÷åì, èíòåðàêòèâ ìóçåÿ òîëüêî ëåäíèêîâûì ïåðèîäîì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Æóðíàëèñòàì ïðåäñòàâèëè åùå è äîèñòîðè÷åñêèé àêâàðèóì. È ñíîâà íà ýêðàíå îæèâàþò äàâíî èñ÷åçíóâøèå ñóùåñòâà: àêóëà, ðàçìåðîì ñ ãðóçîâèê «ÊÀÌÀÇ», ïàíöèðíàÿ ðûáà, êîòîðàÿ ëåãêî ìîãëà áû çàêóñèòü ýòîé àêóëîé – âñåãî ïî÷òè äåñÿòîê ýêñïîíàòîâ.
«Íàä íàøèì äîèñòîðè÷åñêèì àêâàðèóìîì ìû òîæå ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü. È åñëè ðàíüøå ìû çàêàçûâàëè 3D-îáúåêòû â Ìîñêâå, òî ñåé÷àñ, óâåðåíà, íàì ñìîãóò ïîìî÷ü è ìåñòíûå – òàòàðñòàíñêèå ñïåöèàëèñòû», – îòìåòèëà Àëñó Ñàôèíà.
À åùå, áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè è êðåàòèâíîñòè ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ, òåïåðü ó êàæäîãî æåëàþùåãî åñòü âîçìîæíîñòü çàâåñòè ñîáñòâåííîãî çâåðîÿùåðà. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûé ìàãíèò è ñêà÷àòü áåñïëàòíóþ ïðîãðàììó íà òåëåôîí. Ýòîé âîçìîæíîñòüþ óæå âîñïîëüçîâàëèñü ìíîãèå áîëåëüùèêè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, óñïåâøèå ïîáûâàòü â Ìóçåå åñòåñòâåííîé èñòîðèè Òàòàðñòàíà.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà, ìóçûêàíò è òåëåâåäóùèé ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ôóòáîëüíîì ìóíäèàëå.
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äâóõ ëåãêîâóøåê ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ ðàíî óòðîì íà àâòîäîðîãå âáëèçè íàñåëåííîãî ïóíêòà Ñòàðîå Ìàçèíî.
Áóäóùèå ìàãèñòðû è áàêàëàâðû ÈÌÎÈèÂ äîëæíû ïîäàòü äîêóìåíòû â ïðèåìíóþ êîìèññèþ ÊÔÓ äî 26 èþëÿ.
Çàâòðà ìóçûêàíò è òåëåâåäóùèé âûñòóïèò ïåðåä ôóòáîëüíûìè ôàíàòàìè êàçàíñêîãî ôàí-ôåñòà.
Â Òàòàðñòàíå ïðîæèâàåò 1,1 ìëí ïåíñèîíåðîâ.
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ îòìåòèëè ïðàçäíèê ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.
Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ñòîðîíû çàêëþ÷èëè ïÿòü ñîãëàøåíèé.
Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü äèñòðèáóöèþ ïðîäóêöèè Pernod Ricard ÷åðåç êîìïàíèþ «Òàòñïèðòïðîì» â ðåãèîíàõ ÐÔ.
Ìóæ÷èíà óøåë óòðîì 2 èþëÿ íà ïðîãóëêó ñ äðóçüÿìè è ïðîïàë.
Êàçàíñêèé êëóá ïðîâåäåò íåñêîëüêî ìàò÷åé â Áàä-Ðàäêåðñáóðãå.
Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòîâ íèêòî íå ïîñòðàäàë.
Äèïëîìû ôåäåðàëüíîãî âóçà ñåãîäíÿ ïîëó÷èëè 27 ñòóäåíòîâ.
Ïðàâèòåëüñòâà ñòðàí äîãîâîðèëèñü î âçàèìíîé îòìåíå âèçîâîãî áàðüåðà äëÿ ãðàæäàí íà çàñåäàíèè ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè â Êàçàíè.
Â Twitter Äæàñòèí Óîëëåé ïèñàë, ÷òî âïå÷àòëåí ñòîëèöåé Òàòàðñòàíà íàñòîëüêî, ÷òî ãîòîâ ðàáîòàòü â ñôåðå òóðèçìà.
Ìóæ÷èíà, âîñïîëüçîâàâøèñü ñâîåé äîëæíîñòüþ, ôèêòèâíî òðóäîóñòðîèë â øêîëó ñâîåãî çíàêîìîãî è ïîëó÷àë çà íåãî çàðïëàòó.
Æóðíàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018, ïîêàçàëè ãèãàíòñêîãî êðîëèêà è äîèñòîðè÷åñêèé àêâàðèóì.
Äåïóòàòû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèçíàëè íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû â Ðîññèè.
Òåëî 57-ëåòíåãî ìóæ÷èíû îáíàðóæèëè â ðåêå Òîéìà ñïóñòÿ äâîå ñóòîê ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ.
Â ðîññèéñêîì ïðîåêòå ïðèìóò ó÷àñòèå ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ» è êîìïàíèÿ Sollers.
06 èþëÿÁðàçèëüñêèé áîëåëüùèê-ìåì Òîìåð Ñàâîéÿ: ß çíàþ, ÷òî êðè÷àë ïëîõèå ñëîâà, íî ó íèõ òàêîé õîðîøèé ñìûñë!
06 èþëÿÒàíäåì Ìèëÿóøè Àéòóãàíîâîé è Ãàÿçà Èñõàêè: â Òàòàðñòàíå ñíèìàþò ôèëüì î äâîåæ¸íñòâå â íàøè äíè