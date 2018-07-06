Голикова рассказала об объеме выделенных на образование и науку средств

В рамках нацпроекта по образованию будет закупаться оборудование, создаваться новые рабочие места в школах.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами рассказала, какой объем средств планируется выделить на образование.

Как передает РИА Новости, на финансирование шестилетнего национального проекта по образованию Правительство страны намерены выделить около 800 млрд рублей. В проект включены создание новых мест в школах и закупку оборудования, а также совершенствование образовательной системы в учебных заведениях, рассказала Голикова.

На национальный проект по науке на тот же период планируется выделить почти 540 млрд рублей, сообщает ТАСС. «Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство», — отметила заместитель Председателя Правительства РФ. По ее словам, региональные научные центры получат финансовую поддержку в рамках нацпроекта.