СМИ: Ливень в Солсбери спас Скрипалей

Дождь мог ослабить воздействие нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку двери дома Скрипаля.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отравленных в британском Солсбери в марте, спас сильный дождь. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в органах безопасности Великобритании.

«По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже», — сказал источник.

Дождь мог ослабить воздействие нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку двери дома Скрипаля.