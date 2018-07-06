В казанском доме по ул. Декабристов установят почтовые ящики «антиспам»

На капитальный ремонт дома № 100 по ул. Декабристов выделили более 16 млн рублей.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В казанском доме № 100 по ул. Декабристов после капремонта приведут в эстетический вид все провода и коммуникации связи, а также установят почтовые ящики «антиспам». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Открыть такие ящики смогут только почтальоны, используя специальное устройство. Отмечается, что нововведение избавит жителей от ненужных рекламных листовок и газет.

Завершить в доме капитальный ремонт планируют к началу декабря. Общая сумма работ составит 16 млн 558 тыс. рублей, средства пойдут на замену центрального топления, холодного водоснабжения, обновление канализации, ремонт подвала, крыши, фасада, установку узлов погодного регулирования и другие работы.

На данный момент большая часть работ уже выполнена — все инженерные сети обновлены, кровля сделана на 80 процентов, осталось провести утепление, завершить работы в подъездах, выполнить ремонт фасада и замену входных групп.

Всего в программу капитального ремонта на 2018 год включено 286 казанских домов. Кроме того, уже идет формирование программы на будущий год — на сегодняшний день предусмотрена разработка проектно-сметной документации на 145 домов.