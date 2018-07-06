Аналитики рассказали о наиболее популярных товарах во время ЧМ-2018

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Султан Исхаков
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары наиболее популярны среди россиян и гостей страны во время проведения мундиаля. За первые две недели ЧМ значительно увеличились продажи пива, безалкогольных напитков и снеков. Кроме того, трафик в супермаркетах, расположенных поблизости фан-зон или мест скопления болельщиков, вырос на 45 — 63 процента, в магазине на Охотном ряду в Москве трафик даже удвоился.
С начала чемпионата мира продажи пива во всей сети «Перекресток» выросли на 20 процентов. Особой популярностью пользовалось крафтовое пиво, продажи которого увеличились вдвое, импортное пиво (+34 процентов к аналогичному периоду 2017 года), спрос на российское пиво вырос на 20 процентов. В то же время продажи отечественного пива особенно активно растут в городах проведения матчей, что может свидетельствовать о его особой востребованности в первую очередь среди иностранных болельщиков. Отдают предпочтение отечественному пиву в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, а в Москве и Волгограде — крафту.
Во всех остальных городах проведения матчей ЧМ чаще приобретали лицензионное пиво. В целом в городах, принимающих чемпионат мира, динамика продаж пива в 6 раз выше, чем в остальных российских городах. Наибольшим спросом пенный напиток пользуется в Саранске, Сочи, Москве и Казани.
Отмечается также повышенный спрос не только на спиртное, но и на прохладительные напитки, не содержащие алкоголь: их продажи по всей стране увеличились на 24 процента. Наибольший рост показали квас (+33 процента) и энергетические напитки (+41 процент). В городах проведения ЧМ предпочтение отдают сладким газированным напиткам и энергетикам жители и гости Волгограда, Саранска и Ростова-на-Дону, квас предпочитают в Казани и Нижнем Новгороде, а соки — в Казани и Ростове-на-Дону.
В то же время из-за жары продажи крепких алкогольных напитков таких, как коньяк и водка, по всей стране снизились на 17 процентов и 13 процентов, соответственно. При этом в городах проведения чемпионата динамика продаж водки на 40 процентов ниже, чем в остальных российских городах, коньяка — на 25 процентов.
За две недели чемпионата отмечается рост продаж снеков и закусок. Повышенным спросом пользуются креветки (+35 процентов), чипсы (+25 процентов) и соленая рыба (+16 процентов). При этом эти товары чаще всего покупают в городах, где не проводятся матчи чемпионата: многие россияне предпочитают смотреть футбольные матчи дома, закупившись при этом всем необходимым.
В городах проведения матчей наибольшим спросом пользуются готовые блюда: салаты, горячее, бутерброды и выпечка, а также мороженое и плиточный шоколад. Так, к примеру, сэндвичи предпочитают жители и гости Волгограда, Саранска и Сочи, выпечка популярна в Казани и Нижнем Новгороде. Продажи мороженого в период проведения ЧМ выросли на 36 процентов. Особо популярен этот сладкий и освежающий десерт в Волгограде и Саранске.
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