Путин отметил высокий уровень проведения в России чемпионата мира по футболу

Непредсказуемость делает футбол интересным, отметил Президент России.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). ЧМ-2018 проходит в России на высокой ноте, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин признался, что он не специалист по футболу, однако очень любит «эту замечательную игру». В многочисленных сюрпризах, которые предоставил турнир, и заключается главная прелесть спортивной борьбы, добавил глава страны.

По его словам, многое зависит от подготовленности команды, выбранной тренерами тактики и тактики соперника.

«Но это и делает футбол, его непредсказуемость, делает эту игру такой интересной», — подчеркнул Путин, отметив, что многие люди на планете влюблены в эту игру.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Казань приняла уже пять матчей первенства, сегодня на «Казань Арене» встретятся сборные Бразилии и Бельгии.