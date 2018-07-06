Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв» состоится в Нурлате

Праздник откроется с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 8 июля в городе Нурлат состоится ХII Всероссийский праздник чувашской культуры «Уяв», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



Праздник откроется с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела. Украшением праздника станут этнические подворья, где посетитель познакомится с чувашской культурой. Здесь же будут продемонстрированы особенности чувашского быта и семьи, фрагменты свадебного обряда, имя наречения, праздника осеннего пива «Кер сари», праздника песни «Уяв» и другие.



В городе мастеров будет работать ярмарка с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства. Традиционно пройдут конкурсы «Национальный напиток» и «Национальное блюдо», конкурс «Чаваш паттаре» («Чувашский богатырь»), Конкурс «Уяв Пики» («Красавица Уява»), фотоконкурс «УЯВ в объективе».



Праздник соберет 35 коллективов из 18 районов Татарстана и 30 коллективов из Чувашии, Башкортостана, Самарской области и других регионов России.