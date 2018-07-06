Китай ответил США пошлинами на 800 американских товаров

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Китайские ответные пошлины в 25 процентов на американские товары автоматически выступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск), передает РИА Новости.
Отмечается, что эта партия пошлин коснется 800 позиций товаров из США. По масштабам ограничения будут сравнимы с мерами, принятыми Соединенными Штатами, отмечается в заявлении таможенной службы КНР.
Ранее власти США ввели первую партию пошлин в 25 процентов на 818 видов китайских товаров размером. Их общая стоимость составляет 34 млрд долларов. Американский президент отметил, что такие меры принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий.
Ответные меры Китая не заставили себя долго ждать. В Министерстве коммерции КНР рссказали, что с введения новых пошлин на китайский импорт Соединенные Штаты «начали самую большую по своим масштабам торговую войну в истории».
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