Минтранс намерен хранить данные авиапассажиров в России

Продажа авиабилетов через российские серверы защитит данные пассажиров.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Министерство транспорта России намерено перенести серверы и базы данных об авиапассажирах на территорию страны. Инициатива прописана в опубликованном проекте постановления правительства о требованиях к «автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Об этом сообщает ТАСС.

Там отмечено, что нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Новые требования коснуться систем для бронирования и продажи билетов на авиарейсы внутри страны. При этом провайдер такой системы также будет обязан иметь регистрацию в России.

По задумке авторов, эти нововведения повысят защищенность данных авиапассажиров и укрепят суверенитет страны.