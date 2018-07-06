На месте крушения поисковая группа обнаружила одного выжившего.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Жертвами крушения самолета в Таиланде стали три человека, сообщает ТАСС.

Легкомоторный самолет пропал с экранов радаров в четверг почти сразу после вылета из аэропорта провинции Мае Хонг Сон.

Разбитое воздушное судно обнаружила поисковая группа в 30 км от аэропорта. Двое пилотов и пассажир погибли. Еще один пассажир был найден живым.

