Эксперт КФУ назвал самые тихие и шумные районы Казани

Магистр Института фундаментальной медицины и биологии пришел к выводу, что превышение допустимого уровня шума есть во всех районах столицы Татарстана.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Магистр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Адель Закиров создал шумовую карту районов Казани, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователь пришел к выводу, что превышение допустимого уровня шума 75 децибел есть во всех районах Казани. Измерения шумомером проводились в запланированных 105 контрольных точках во всех семи районах.

Средний уровень шума в Советском и Вахитовском районах оказался самым высоким, а тише всего — в Ново-Савиновском и Московском районах.

По мнению магистра, повышенный уровень шума в Советском и Вахитовском районах связан с загруженностью транспортных магистралей. Так, например, в районе Советской площади и так называемого «Большого казанского кольца» зафиксировано наибольшее количество точек превышения предельно допустимого уровня шума. Он также превышен на проспекте Универсиады, где наблюдается высокий скоростной поток.

В КФУ отмечают, что прежде такие исследования не проводились в Казани, поэтому работа Закирова является уникальной.

Ранее стало известно, что уровень шума во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани будет в пределах нормы.