Альфия Когогина: Госдума снизила акцизы на бензин и дизельное топливо

Установлен налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в размере 50 процентов.

(Набережные Челны, 6 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ установила пониженные ставки акцизов на автомобильный бензин и вводит налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, сообщает пресс-служба заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Альфии Когогиной.

«Проблема роста цен на бензин затронула многих граждан, поэтому мы приняли ряд мер для стабилизации цены на топливо. Одна из наиболее важных – корректировка акцизов. Так, помимо отмены планового повышения акцизов, которое должно было произойти с 1 июля 2018 года, акцизы снижены на 3 тысячи и 2 тысячи рублей на бензин и дизельное топливо соответственно. Одновременно принят законопроект, который позволит региональным бюджетам не терять средства от снижения топливных акцизов. Региональные дорожные фонды получат возмещение из федерального бюджета», – разъясняет народный избранник.

Также законопроектом предполагается установить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Налоговая ставка устанавливается в размере 50 процентов.