Министр иностранных дел ОАЭ отметил роль Татарстана в укреплении связей между РФ и исламским миром

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян отметил роль Татарстана в укреплении связей между РФ и исламским миром. Об этом он заявил на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Мы знаем вашу роль в укреплении и построении этого доверия между руководством двух стран. Мы в ОАЭ гордимся, что у нас есть братья в России и Татарстане, которые выражают толерантное представление об исламе. Это важно и для вас, и для нас, — обратился шейх к Минниханову. — Мы считаем, что поручение Владимира Путина вам возглавить диалог с исламским миром — это очень важно, с нашей стороны требуется дополнительная поддержка. Мы считаем, что сегодня есть потенциал для развития наших отношений в промышленности, сервисе, инфраструктуре, туризме».

Минниханов возглавляет стратегическую группу «Россия — Исламский мир», куда входят представители 32 стран. Заседания группы проводятся каждый год, что, по словам Президента РТ, сближает Россию с исламскими странами.

Позже в Казанской Ратуше пройдет пленарное заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сопредседатели комиссии — министр промышленности России Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян.

«Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в проведении заседания комиссии здесь, в Казани. Я убежден, что работа комиссии будет способствовать укреплению отношений между нашими странами. Хотел бы выразить благодарность руководству Эмиратов за то внимание, которое оказывается нашей республике. Республика Татарстан очень активно сотрудничает с Эмиратами. Очень активно мы обмениваемся делегациями, проводим мероприятия. Я считаю, что эта работа взаимополезна», — заявил Рустам Минниханов.

Он отметил, что в России проживает от 20 до 25 млн мусульман, и важно создать в стране инфраструктуру для халяльного образа жизни. В РФ есть опыт халяльной еды, но такие направления, как исламский банкинг, халяльная медицина, туризм и др., почти не развиты.

По словам Минниханова, республика и ОАЭ могут сотрудничать в этом направлении, а также в промышленности.

«Наша республика входит в пятерку самых промышленно развитых регионов России. У нас есть и нефтяная промышленность, мы строим самолеты, суда, вертолеты. Есть серьезная база для инвесторов», — подчеркнул Минниханов.

В завершение переговоров глава МИД ОАЭ выразил надежду, что ему удастся посетить республику с более долгим визитом.

На переговорах присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России Маадад Хареб Аль-Хейли, руководитель аппарата МИД ОАЭ Мохамед Аль-Хаджа, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов, представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

Республику Татарстан представляли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина и др.