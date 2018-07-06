ЧП произошло в населенном пункте Старое Казеево сегодня рано утром.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе Татарстана у школы ветром сорвало крышу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о повреждении кровли в МБОУ «Старо-Казеевская средняя общеобразовательная школа» в населенном пункте Старое Казеево пришло сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112.

Сильными порывами ветра были сорваны и погнуты несколько железных листов кровли. Исполком Камско-Устьинского района принял решение смонтировать поврежденные железные листы и с их помощью восстановить крышу учебного заведения.

К 10 часа утра все повреждения были устранены. Сообщается, что до 10 июля все испорченные кровельные листы будут поменяны на новые.