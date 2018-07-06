В казанской галерее «Хазине» пройдет последняя лекция цикла о современном искусстве

Культуролог Алексей Масляев расскажет о проблемах и поисках российского изобразительного искусства на рубеже XX-XXI веков.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 18 июля в национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет последнее мероприятие большого цикла лекций о современном искусстве. Культуролог Алексей Масляев озаглавил тему своего выступления как «Российское искусство на рубеже XX-XXI вв. Российское современное искусство в поисках себя», сообщает пресс-служба галереи.

В основе заключительного выступления курса лежат вопросы: «Можно ли говорить о российском современном искусстве последних двух десятилетий как об оформившемся художественном явлении? Есть ли у этого периода цельный художественный образ, или же он характеризуется столкновением и конфликтом многих артистических стратегий?».

В лекции сделан акцент на молодом поколении российских авторов, вышедших на художественную сцену в конце 2000-х – начале 2010-х годов. Среди них Таус Махачева, Евгений Антуфьев, Валерий Чтак, Тимофей Радя, Иван Горшков, Илья Федотов-Федоров, Арсений Жиляев, Агентство сингулярных исследований, Иван Горшков.

Цикл был организован галереей современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ совместно с Московским музеем современного искусства.

