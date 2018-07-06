Двухэтажный поезд с иностранными болельщиками прибыл в Казань

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В столицу Татарстана на железнодорожный вокзал прибыл двухэтажный состав с иностранными болельщиками. Сегодня в Казани пройдёт матч между сборными Бразилии и Бельгии.
«Для организации перевозки болельщиков холдингом РЖД вагоны оборудованы необходимым сервисом: это Wi-Fi, это розетки для зарядки гаджетов. Всего введено 734 дополнительных рейса из 11 городов, где проходят матчи. В Казань уже прибыло 27 тысяч болельщиков, и мы ожидаем отбытия 29 тысяч болельщиков. Непосредственно в день матча прибудут 4 тысячи 100 болельщиков. Болельщики довольны, им нравится пользоваться нашими услугами», — рассказал начальник вагонного участка «Казань» Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.
Состав прибыл вовремя, без задержек, в 10.45. Некоторые иностранцы прибыли семьями, другие — большими группами.
«Я первый раз в России, и мне кажется, что это очень красивая страна. Я очень люблю футбол. В Казань я приехал со своей семьёй», — поделился бразильский болельщик.
Бразильцы и бельгийцы прибыли на одном поезде, вместе. Каждый из болельщиков надеется, что именно его команда одержит победу. Но в тоже время и те, и другие ждут интересного матча.
«Россия — очень приветливая страна. Очень много людей нам помогали в дороге, особенно когда мы добирались до вокзала», — рассказал бельгийский болельщик.
Следующая новость
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Магистр Института фундаментальной медицины и биологии пришел к выводу, что превышение допустимого уровня шума есть во всех районах столицы Татарстана.
На территории парка Гренада пройдет капремонт футбольного поля, косметический ремонт скейт-парка, произведена замена трех уличных тренажеров.
Абитуриент закончил школу экстерном.
ЧП произошло в населенном пункте Старое Казеево сегодня рано утром.
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.
Бразилия и Бельгия проведут сегодня матч на стадионе «Казань Арена».
Интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ выйдет на сайте sntat.ru 7 июля.
По словам режиссера-постановщика, в основу либретто легли тексты Ветхого Завета, монастырских летописей и личных дел заключенных.
Президент Республики Татарстан дал интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.
Инцидент произошел рядом с одним из развлекательных заведений в центре Москвы.
11 фудтраков национальной кухни регионов России разместились на входе в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.
Аirbus 321 совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту «Казань» сегодня в 4.47 утра.
Первое место занял фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), вторая строчка – у Праздника Огурца в Суздале.
Эксперты банка «Аверс» рассказали о выборе пластиковой карты.
Гарденотерапия или садовая терапия является частью экотерапии, основанной на использовании растений для улучшения психического состояния пациентов.
06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни
06 июляТоп июньских закупок в РТ: новые ноутбуки для учителей, более полумиллиона учебников и содержание 500 км трассы М-7