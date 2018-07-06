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Александр Елисеев

6 июля 2018, 12:14

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Двухэтажный поезд с иностранными болельщиками прибыл в Казань

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Фото: Ильнар Тухбатов


Бразилия и Бельгия проведут сегодня матч на стадионе «Казань Арена».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В столицу Татарстана на железнодорожный вокзал прибыл двухэтажный состав с иностранными болельщиками. Сегодня в Казани пройдёт матч между сборными Бразилии и Бельгии.

«Для организации перевозки болельщиков холдингом РЖД вагоны оборудованы необходимым сервисом: это Wi-Fi, это розетки для зарядки гаджетов. Всего введено 734 дополнительных рейса из 11 городов, где проходят матчи. В Казань уже прибыло 27 тысяч болельщиков, и мы ожидаем отбытия 29 тысяч болельщиков. Непосредственно в день матча прибудут 4 тысячи 100 болельщиков. Болельщики довольны, им нравится пользоваться нашими услугами», — рассказал начальник вагонного участка «Казань» Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

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Состав прибыл вовремя, без задержек, в 10.45. Некоторые иностранцы прибыли семьями, другие — большими группами.

«Я первый раз в России, и мне кажется, что это очень красивая страна. Я очень люблю футбол. В Казань я приехал со своей семьёй», — поделился бразильский болельщик.

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Бразильцы и бельгийцы прибыли на одном поезде, вместе. Каждый из болельщиков надеется, что именно его команда одержит победу. Но в тоже время и те, и другие ждут интересного матча.

«Россия — очень приветливая страна. Очень много людей нам помогали в дороге, особенно когда мы добирались до вокзала», — рассказал бельгийский болельщик.

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