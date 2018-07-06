Судебные приставы изъяли у фирмы-перевозчика автобус из-за долга в 1,3 млн руб

Сегодня судебные приставы-исполнители отправились в очередной рейд по взысканию судебных задолженностей.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня во время рейда по судебным задолженностям приставы изъяли у фирмы-перевозчика, задолжавшей 1,3 миллиона рублей, туристический автобус.

По решению суда компания «Бумтех» была обязана заплатит туристической фирме, которой оказывала транспортные услуги, крупную сумму – 1,3 миллиона рублей.

«Должник отказался добровольно исполнять постановление суда. Мы сделали запрос в ГИБДД, где нам выдали информацию о том, что у него есть автобус. Директор фирмы всячески препятствовал нам в розыске этого транспортного средства, но в ходе исполнительских действий нам удалось обнаружить место его нахождения», - рассказал судебный пристав-исполнитель Шамиль Мухаметзянов.

Приставы отправились в поселок Вознесенское, где по их данным должен был находиться автобус, чтобы провести его техническую оценку и арест. Там приставов ждал неприятный сюрприз – автобус оказался неисправным, с проржавевшим кузовом и разобранным двигателем.

«Мы визуально осмотрим транспортное средство, укажем в протоколе все недостатки, а затем передадим на оценку эксперту. После этого автобус передадут на торги. Сумма, вырученная от продажи, будет передана в счет погашения задолженности. Автобус находится в плачевном состояние и как мы выяснили, он не на ходу. Придется заказывать эвакуатор, который обойдется в 25-30 тысяч рублей. Пока транспорт будет находиться здесь, но скорее всего, уже в понедельник, мы отбуксируем его и передадим на ответственное хранение», - рассказал пристав.

Автобус сейчас находится на частной территории, куда был пригнан владельцем. По словам хозяина участка, транспорт стоит здесь уже три года. «Он попросил меня отремонтировать автобус, а потом пришел и снял двигатель, карбюратор и другие запчасти. Я думаю, он сделал это специально. Сейчас он должен мне деньги за ремонт, но я не стал подавать на него в суд», - рассказал хозяин участка, пожелавший остаться инкогнито.

Мужчина считает, что без запчастей – автобус годен только на металлолом и выручить с него можно будет не больше тридцати тысяч рублей.

«Один только двигатель стоит миллион рублей. Кроме этого, чтобы полностью запустит автобус нужно будет потратиться еще на полтора-два миллиона. На рынке такой автобус стоит полтора миллиона рублей, так что восстанавливать его не выгодно», - пояснил он.

Приставы будут продолжать розыск имущества неплательщика, чтобы полностью взыскать сумму долга. На данный момент этот транспорт единственное, что им удалось найти. Видимо, зная о судебном решении, должник распродал или переписал на кого-то свое имущество, считают приставы.



