13-летний вундеркинд может поступить в КФУ

Абитуриент закончил школу экстерном.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Среди абитуриентов, которые планируют поступать в Казанский федеральный университет, есть 13-летний вундеркинд, окончивший школу экстерном. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«Я впервые встретил 13-летнего абитуриента. Он узнал всю необходимую информацию, глубоко задумался и сказал: „Мы подумаем“», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров.

Отмечается, что вундеркинд пришел в приемную комиссию вместе с родителями.

В КФУ в этом году смогут поступить 12 тыс. 772 абитуриента, при этом 5 тыс. 392 из них — на бюджетную форму обучения. Как отметил Бодров, самым популярным для поступления является Институт управления, экономики и финансов КФУ.