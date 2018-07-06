В ИА «Татар-информ» расскажут о Казанском международном фестивале мусульманского кино

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 9 июля, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Казанского международного фестиваля мусульманского кино 2018 года.

В мероприятии примут участие директор «Татаркино», исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова и председатель союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru